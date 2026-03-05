Covid'e yakalandığını çoğu kişi bilmiyor. Vakalarda korkutan artış
05.03.2026 08:21
Son Güncelleme: 05.03.2026 08:27
NTV - Haber Merkezi
Havaların bir soğuk bir sıcak gitmesi, hastalıkları artırdı. Uzmanlar Covid'in de hala aktif şekilde enfekte ettiğini söylüyor. (Haber: Dilşad Dede Taşkın)
Yeni tip corona virüs (Covid-19) hala sistemde, hala enfekte ediyor. Test yapılmadığı için çoğu kişi Covid'e yakalandığını bile bilmiyor.
Sağlıklı yetişkinlerde hafif seyredebilen Covid, 65 yaş üstü ve kronik hastalarda ciddi tablo oluşturabilir.
Toplu taşıma ve kalabalık kapalı mekanlar virüsü yayıyor. Sağlıklı yetişkinler Covid'i ayakta geçirdiği için evlere taşıyor.
Uzmanlar uyarıyor; hastanelerde yatış verilerek tedavi edilen Covid hastalarının büyük kısmı 65 yaş üstü ve kronik hasta grubu.
Özellikle kalabalık bayram ziyaretleri, kronik hasta ve 65 yaş üstü için risk içeriyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergün Tozkoparan "Covid virüsü artık topluma yerleşti. Özellikle 65 yaş üstü, kemoterapi gören hastalar, bağışıklığı baskılanmış hastalar, gebe hastaların mutlaka enfekte kişilerle temas etmemesi korunması gerekiyor." dedi.
Tozkoparan, Covid'in kronik hastalarda çok ciddi solunum yetmezliğine yol açabildiğini belirtip "Hastaneye yatış endikasyonu doğurabiliyor hatta yoğun bakıma gereksinimi de doğabiliyor." diye konuştu.