Çukur dizisindeki kahvenin işletmecisi seyyar satıcıyı öldürdü! Korkunç anlar kamerada
Geçtiğimiz senelere yayınlanan mafya dizisi Çukur'un çekildiği sokakta cinayet işlendi. Dizinin çekildiği kıraathanenin işletmecisi iki kadın ile seyyar satıcı Ercan Çali (34) arasında tezgah nedeniyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada yaralanan Çali, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alındı.
Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak’ta Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan iki kadın, aynı sokakta seyyar satıcı olan Ercan Çali ile bir süredir tezgah nedeniyle gerginlik yaşıyordu. Dün sabah saatlerinde Çali'den tezgahı başka yere açmasını isteyen kadınlar silah çekti. Silahların kullanıldığı kavgada Ercan Çali vuruldu.