Çukur dizisindeki kahvenin işletmecisi seyyar satıcıyı öldürdü! Korkunç anlar kamerada

T.S.K. isimli kişi yapılan sorgulamada; aynı adreste kahvehane çalışanı olduğu, seyyar satıcılık yapan maktul kişi ile daha önceden de kahvehaneye gelen müşterilere tespih satmaya çalıştığı için aralarında sürekli tartışma yaşandığı olay günü ise yine kavga ettikleri esnada tabancayı kişiye doğrultarak ateş ettiği bilgisi edinilmiştir.



Devam eden çalışmalarda, şüphelinin suç aleti silahı B.U.'ya verdiği, B.U.'nun da silahı arkadaşı G.Ş.'nin evinde sakladığı tespit edilmiş, evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilmiş, G.Ş. ve B.U. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak 'kasten öldürme' suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.