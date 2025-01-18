Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Mafya dizisi Çukur'un çekildiği sokakta cinayet işlendi. Dizinin çekildiği kıraathanenin işletmecisi iki kadın ile seyyar satıcı Ercan Çali (34) arasında tezgah nedeniyle kavgada silahlar konuştu. Olayda yaralanan Çali, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler gözaltına alındı. Kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ağır yaralanan Çali yerde yatarken T.S.K’nin şemsiye ile saldırmaya devam ettiği görülüyor.

Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 1

Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Ercan Çali ile kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 2

Tartışma sırasında T.S.K. belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. 

Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 3

Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 4

Yaşanan cinayetin ardından T.S.K.'nin evi daha sonra da işlettiği kahvehane yandı.

Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 5

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri evin kundaklama sonucu yandığını belirledi. Kahvehanedeki yangının nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.

Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 6

OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Ercan Çali’nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

YARALIYA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ!

Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 7

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali yerde yatarken T.S.K’nin şemsiye ile saldırmaya devam ettiği görülüyor.

Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 8
Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 9
Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 10
Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 11
Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - 12
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