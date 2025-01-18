Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayet: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Mafya dizisi Çukur'un çekildiği sokakta cinayet işlendi. Dizinin çekildiği kıraathanenin işletmecisi iki kadın ile seyyar satıcı Ercan Çali (34) arasında tezgah nedeniyle kavgada silahlar konuştu. Olayda yaralanan Çali, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler gözaltına alındı. Kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ağır yaralanan Çali yerde yatarken T.S.K’nin şemsiye ile saldırmaya devam ettiği görülüyor.
Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Ercan Çali ile kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı.