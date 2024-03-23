Çukurova Belediyesi hangi partide? Çukurova Belediye başkanı kimdir? Çukurova Belediye başkan adayları

ÇUKUROVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin Kimdir?

1968 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesi Şıhmurat köyünde doğdu. Çocukluğu ve ilk gençliği Sarıyakup Mahallesi’nde geçti. İlköğrenimini İnkılap İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi ile Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi, 1992 yılında mezun oldu. Hemen memleketi Adana’ya dönerek Adana Barosu’nda avukatlık stajına başlayan Soner Çetin 1993 yılından bu yana Adana Barosu’nda kayıtlı üyesi olarak serbest avukatlık yaptı. Belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu görevini bıraktı.Bugüne kadar birçok sivil toplum örgütü, dernek ve spor kulübünde yöneticilik yapan Av. Soner Çetin Adana Barosu bünyesindeki çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2004 yılında Adana Barosu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Çetin 2006 yılında Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olarak seçimlere girdi.Siyasal yaşamına 1992 yılında CHP’nin Seyhan ilçe örgütünde kurucu üye, ilçe ve il yöneticisi olarak atılan Soner Çetin partinin çeşitli kademelerde görevler üstlendi. Soner Çetin 2009 yılında CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Çetin 2010 yılı Mayıs ayında yapılan 33. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2014 yılı 30 Mart’ında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Çukurova Belediye Başkanlığına seçildi, 2019 yılı 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci defa Çukurova belediye başkanlığına seçilen Çetin, görevine halen devam etmektedir.Evli ve 3’ü kız, 4 çocuk babası olan Av. Soner Çetin İngilizce ve Almanca biliyor.