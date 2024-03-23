imsakiye

Çukurova Belediyesi hangi partide? Çukurova Belediye başkanı kimdir? Çukurova Belediye başkan adayları

Çukurova Belediyesi hangi partide? Çukurova Belediye Başkanı kimdir? Çukurova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Çukurova Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Çukurova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Çukurova yerel seçim sonuçları..

Çukurova Belediyesi hangi partide? Çukurova Belediye başkanı kimdir? Çukurova Belediye başkan adayları - 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Çukurova Belediyesini  125.467  alınan oy ve %58.37 oy oranı ile CHP adayı Soner Çetin azanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %58.37
  • MHP %36.38
  • Saadet Partisi %1.88
  • DP %1.50
  • DSP %1.07
  • BBP %0.42
  • Diğer %0.39

TÜRKİYE HABERLERİ

Çukurova Belediyesi hangi partide? Çukurova Belediye başkanı kimdir? Çukurova Belediye başkan adayları - 2

ÇUKUROVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çukurova Belediyesi Başkanı  Soner Çetin Kimdir?


1968 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesi Şıhmurat köyünde doğdu. Çocukluğu ve ilk gençliği Sarıyakup Mahallesi’nde geçti. İlköğrenimini İnkılap İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi ile Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi, 1992 yılında mezun oldu. Hemen memleketi Adana’ya dönerek Adana Barosu’nda avukatlık stajına başlayan Soner Çetin 1993 yılından bu yana Adana Barosu’nda kayıtlı üyesi olarak serbest avukatlık yaptı. Belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu görevini bıraktı.

Bugüne kadar birçok sivil toplum örgütü, dernek ve spor kulübünde yöneticilik yapan Av. Soner Çetin Adana Barosu bünyesindeki çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2004 yılında Adana Barosu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Çetin 2006 yılında Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olarak seçimlere girdi.

Siyasal yaşamına 1992 yılında CHP’nin Seyhan ilçe örgütünde kurucu üye, ilçe ve il yöneticisi olarak atılan Soner Çetin partinin çeşitli kademelerde görevler üstlendi. Soner Çetin 2009 yılında CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Çetin 2010 yılı Mayıs ayında yapılan 33. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2014 yılı 30 Mart’ında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Çukurova Belediye Başkanlığına seçildi, 2019 yılı 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci defa Çukurova belediye başkanlığına seçilen Çetin, görevine halen devam etmektedir.

Evli ve 3’ü kız, 4 çocuk babası olan Av. Soner Çetin İngilizce ve Almanca biliyor.
Çukurova Belediyesi hangi partide? Çukurova Belediye başkanı kimdir? Çukurova Belediye başkan adayları - 3

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FİRDEVS CİNGÖZLER
  • EMRAH KOZAY
  • SONER ÇETİN
  • GANİME ASLANKESER
  • GÖKTÜRK GÜNGÖR
  • ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN
  • ALİ OTMAR
  • SELDA TOPATAN
  • MUSTAFA GELDİ
  • MEHMET CAN ÇELİK
  • ÖZGÜN DİNCEL
  • YARKIN KOÇAR
  • AHMET KILINÇ
  • ÖZCAN AKSOY
  • İRFAN SAYAR
  • HÜSEYİN AYAYDIN
  • ÜMİT AKÇAY
  • MENDERES YAKUP ŞEN
  • İLKER YILMAZ
  • ÖMER FARUK TALAŞ
  • GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU
  • BANU KARAHAN
Çukurova Belediyesi hangi partide? Çukurova Belediye başkanı kimdir? Çukurova Belediye başkan adayları - 4

ADANA İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!


Seçim Sonuçları

Adana Seçim Sonuçları

İmamoğlu Seçim Sonuçları
Ceyhan Seçim Sonuçları
Çukurova Seçim Sonuçları
Aladağ Seçim Sonuçları
Feke Seçim Sonuçları
Karataş Seçim Sonuçları
Saimbeyli Seçim Sonuçları
Kozan Seçim Sonuçları
Karaisalı Seçim Sonuçları
Pozantı Seçim Sonuçları
Sarıçam Seçim Sonuçları
Seyhan Seçim Sonuçları
Yumurtalık Seçim Sonuçları
Yüreğir Seçim Sonuçları
Tufanbeyli Seçim Sonuçları

DAHA FAZLA GÖSTER