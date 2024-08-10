Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak havalimanı hem bölgenin hem de Türkiye'nin turizm ve ticaretine katkı sağlayacak.

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 1

Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen ve kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroluk yatırımla gerçekleştirilen havalimanından 25 yılda 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 2

Tarsus ilçesinde 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanında 110 bin metrekare terminal binası bulunuyor.

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En geniş gövdeli yolcu uçaklarının iniş kalkış yapabileceği 48 uçak kapasiteli havalimanında 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu yer alıyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 4

Bölgenin ve ülkenin turizmine, ticaretine güç katması beklenen, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olarak değerlendirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 5

Yüksek hızlı tren bağlantısı da yapılacak modern havalimanı 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 6

56 bilet check-in bankosu ile yurt dışına gidecek vatandaşlar ve Türkiye'ye gelecek misafirler için 23 pasaport bankosunun yer alacağı havalimanında, 1477 araçlık katlı otopark, 60 taksi parkı, 26 otobüslük otopark hizmeti de verilecek.

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 7

Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenilen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 8

Türk Hava Yolları da (THY) 11 Ağustos'ta Adana ve Mersin yolcularının Çukurova Uluslararası Havalimanı üzerinden uçuşlarını gerçekleştireceklerini, bu nedenle 11 Ağustos (dahil) tarihinden sonra Adana ve Mersin varışlı-çıkışlı seyahat etmek isteyen yolcuların uçuş aramalarını yaparken Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı seçmeleri gerektiğini duyurmuştu.

Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 9
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 10
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Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 12
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 13
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 14
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 15
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 16
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 17
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 18
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 19
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 20
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 21
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 22
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 23
Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor - 24
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