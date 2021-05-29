Çukurova'nın ilk deniz canlıları müzesi Mersin'de açılıyor

İHA 29.05.2021 - 09:55
Mersin Üniversitesi, uzun süredir çalışmaları devam eden deniz canlıları müzesini açmak için son aşamaya geldi.
Yenişehir Kampüsünde Su Ürünleri Fakültesi akademisyenlerinin çalışmalarıyla şekillenen müzenin iki ay içinde açılması planlanıyor.
Müzede, deniz canlılarının yanı sıra öğrenciler için bir eğitim sınıfı da yer alacak. Aynı zamanda bir eğitim merkezi işlevi görecek müzede, popüler deniz canlıları ve balıklar ile çok ender bulunan türler de sergilenecek.
Ayrıca, ölü olarak Su Ürünleri Fakültesine ulaştırılan ve müze önündeki bahçeye gömülen yunuslarla köpekbalıklarının iskeletleri de uygun sürenin sonunda topraktan çıkarılarak, yapılacak birleştirme işlemlerinin ardından müzedeki yerini alacak.
Öte yandan, 13 Mayıs’ta merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahiline vuran dev balina da müze önündeki bahçeye gömüldü.
Yaklaşık bir yıl sonra topraktan çıkarılacak 13,5 metre uzunluğundaki oluklu balinanın iskeleti de birleştirme işlemlerinin ardından müzede sergilenecek.
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yakında açılışını yapacakları Çukurova bölgesinin ilk deniz canlıları müzesini anlattı.
Bu proje için Yenişehir Kampüsümüzde Su Ürünleri Fakültemizin bitişiğinde bir alanı ayırdık. Su Ürünleri Fakültesi hocalarımızın elde ettiği fosiller ve iskeletlerin tümü zaten depomuzda vardı; orada bir birimi müze haline getirdik. Birkaç hafta önce ölü olarak Mersin sahiline vuran balina ile aynı şekilde gömüsü yapılan yunus ve köpekbalıklarının da iskeletleri çıkarılacak.
Orada çok şık, güzel, gezilebilir, özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerimizin bilgilenebileceği, çok güzel bir müzemiz olacak. Müzeyi bir-iki ay içinde açmayı planlıyoruz” dedi.
Deniz canlıları müzesini MEÜ bütçesiyle yaptıkları bilgisini veren Çamsarı, müzeye dair hayalini de “Orada benim idealim var; deniz suyunda yaşayan canlılarla mümkünse çok büyük bir canlı akvaryumu yapmak.
Sadece müze olarak kalmasın istiyorum. Üniversite olarak, bu konuda halkımızdan, işadamlarımızdan ve özellikle su ürünleriyle ilgilenenlerden destek bekliyoruz.
Bunun yanında Akdeniz’den elde edilen değişik canlılarından, deniz aletlerinden, geçmişte kullanılmış olabilir bize bağış yapacak olanlar olursa müzede sergilenmek üzere biz de memnuniyetle kabul ederiz. Böylece bütün Mersin, çocuklarımız bunlarla tanışmış olur” cümleleriyle anlattı.
Müze çalışmaları dışında Akdeniz’de yeni bir adım daha atacaklarını dile getiren Rektör Çamsarı, dip taramalarıyla derin deniz araştırmalarına başlayacaklarını söyledi.
Diğer akademisyenlerle birlikte müzenin çalışmalarını yürüten MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise detaylara ilişkin bilgi verdi.
Müzede, balon ve aslan balıkları, deniz kabukları gibi çok popüler olan türlerin yanı sıra Akdeniz’de bulunan hemen hemen her balığın bir örneği bulunduğunu belirten Ayas, şöyle devam etti:
“Elimizde 350 çeşit balık türümüz ile 170 çeşit yumuşakça grubu tür var. Toplamda arka planda kullandığımız türlerle birlikte şu andaki envanterimizde 600’ün üzerinde deniz canlısı bulunuyor. Bunun içerisinde sadece kendi müzemize ait, herhangi bir deniz canlıları müzesinde göremeyeceğiniz çok ender türler de var. Bunların bir kısmı derin deniz canlılarından bir kısmı da en son basına da yansıyan oluklu balina gibi nesli tükenmekte olan canlılardan oluşuyor.”