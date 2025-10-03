Çukurova'nın verimli topraklarında yetişiyor: Kilosu 50 liraya düştü
Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Adana'da hasat sürerken, geçen hafta kilosu 65 TL olan ürünün fiyatı 50 TL'ye kadar düştü.
Çukurova'nın verimli topraklarında yetişen yer fıstığı hasadı devam ediyor. Kent genelinde 275 bin dekarlık alana ekilen ürün, Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor.
Geçen hafta kilosu 65 TL olan yer fıstığının fiyatı, piyasada yaşanan bolluk nedeniyle 50 TL'ye kadar düştü. Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, kentin yer fıstığı üretiminde öncü konumda olduğunu, çiftçilerin bu yıl verimden memnun ancak fiyatlardan memnun olmadıklarını söyledi.