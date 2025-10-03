Çukurova'nın verimli topraklarında yetişiyor: Kilosu 50 liraya düştü

''ALICILARIN BELİRLEDİĞİ SERBEST PİYASA HAKİM''

Üretimin bu sene 275 bin dönümlük alana yayıldığını hatırlatan Osman Bağış, "Yıllara göre ekim alanlarında değişiklik yaşanıyor. Çok para kazanıldığı dönemlerde ekim alanı artarken, ertesi yıl verim az olursa ekim de azalıyor. Bu nedenle yıllara göre farklılık gösteriyor. Adana bölgesinde ise yaklaşık 275 bin dekar alana ekim yapılıyor. Verimin yüksek olması durumunda, bu rakamın daha da artacağı öngörülüyor. Fıstık hasadında alıcıların belirlediği serbest piyasa hakim. Diğer ürünlerde olduğu gibi çiftçiler, lisanslı depolara koyup bekletebiliyor. Ancak yer fıstığında üretici, kendi deposunda bekletip hasat sonrası daha yüksek fiyata satabiliyor. Fiyat yalnızca üretici ile alıcı arasında belirleniyor" diye konuştu.