Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin"

Adana'da Çukurova'nın verimli topraklarına can suyu olan Ceyhan Nehri alarm veriyor. Son dönemde kirlilik nedeniyle nehirde, balık ölümleri yaşanıyor. Uzmanlar, bölgedeki narenciye bahçelerinin kirlilikten etkileneceğini belirtirken, nehirden tutulan balıkların tüketilmesinin de halk sağlığı açısından tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu.

Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin" - 1

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp 509 kilometrelik bir alana uzanarak, Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve tarımsal faaliyetlerde kullanılarak Çukurova'ya can suyu veren Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı.

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Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin" - 2

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Özler Mahallesi'nden geçen nehir suyunda tekrar balık ölümleri yaşandı. Bölgede binlerce balığın öldüğü ve kıyıya vurduğu görüldü.

Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin" - 3

Tarımsal amaçlı kullanılan suyla narenciye bahçeleri de sulanıyor. Nehre çok yakın noktalarda arıcılık yapılıyor.

Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin" - 4

Uzmanlar, bazı bölgelerde üzeri beyaz köpükle kaplanan kirli su kaynağından sulanan narenciyelerin ve tutulan balıkların, tüketilmesi durumunda halk sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin" - 5
Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin" - 6
Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin" - 7
Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin" - 8
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