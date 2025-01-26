Çukurova'ya can suyu veren nehirde alarm, balıklar ölüyor, su köpürüyor! Uzmanlar uyardı: "Sakın yemeyin"
Adana'da Çukurova'nın verimli topraklarına can suyu olan Ceyhan Nehri alarm veriyor. Son dönemde kirlilik nedeniyle nehirde, balık ölümleri yaşanıyor. Uzmanlar, bölgedeki narenciye bahçelerinin kirlilikten etkileneceğini belirtirken, nehirden tutulan balıkların tüketilmesinin de halk sağlığı açısından tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp 509 kilometrelik bir alana uzanarak, Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve tarımsal faaliyetlerde kullanılarak Çukurova'ya can suyu veren Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı.