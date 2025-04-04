Cuma hutbesi 4 Nisan 2025: Güçlü bir toplumun inşasında anne babanın rolü
4 Nisan 2025 tarihli Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. "Güçlü bir toplumun inşasında anne babanın rolü" konulu hutbenin ayrıntılarına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yer verildi. İşte 4 Nisan 2025 tarihli cuma hutbesi konusu ve tam metni.
Bugün kılınacak cuma namazı öncesinde 4 Nisan 2025 tarihli cuma hutbesi konusu araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımla birlikte, cuma hutbesinin bugünkü konusu "Güçlü bir toplumun inşasında anne babanın rolü" oldu. İşte cuma hutbesinin ayrıntıları.