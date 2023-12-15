Cuma mesajları 2023: Dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, yeni, kısa, anlamlı ve uzun cuma mesajları ve sözleri

Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin.



Mübarek Cuma’lar. Bu fırsatı Allah'a olan inancımızı tazelemek ve O'nun rehberliğini ve merhametini aramak için değerlendirelim.



Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım.



Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun.



Cuma Mübarek olsun! Daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım ve günlük yaşamlarımızda İslam'ın öğretilerini takip edelim.



Cuma Mübarek! Hayatımızın her alanında dualarımızı sunalım ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim.



Bu mübarek Cuma gününde Allah'ın bizlere bahşettiği sayısız nimetleri hatırlayalım ve O'na şükranlarımızı sunalım.



Cuma sadece bir gün değildir; Allah'ın özel bir lütfudur. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve O'nun rehberliğini ve bereketini isteyelim.