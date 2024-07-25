Cuma mesajları 2024: Hadisli, dualı ve iyi niyet temennili Hayırlı Cumalar mesajları
Cuma gününün gelmesiyle, cuma mesajı araştırmaları da başladı. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip bu günde WhatsApp, SMS, TikTok ve Facebook'tan cuma dualarını sevdiklerine iletecek olanlar kısa cuma mesajlarını araştırıyor. Cuma mesajları ile sevdiklerinize "Cumanız Mübarek Olsun" dilek ve dualarını göndermek istiyorsanız birbirinden farklı, bol seçenekli cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Cuma günü dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, kısa, uzun, cuma mesajı seçenekleri...
2024 Temmuz ayının son cuma günü öncesi en güzel cuma mesajları, cuma namazı saatlerine yaklaşılırken, sevdikleriyle güzel dilekleri paylaşmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Güncel ve yeni cuma mesajları ile sevdiklerinize, yakınlarınıza gönderebileceğiniz en anlamlı mesajları bir araya getirdik. İşte, 26 Temmuz 2024 en güzel, yeni, kısa, uzun ve anlamlı cuma sözleri ve cuma günü kutlama mesajları...