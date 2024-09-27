Cuma mesajları 27 Eylül: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları

"Cuma gecesi duası.. Allahım ne kadar çok istediğimi biliyorsun. dua ediyorum ama belki de doğru şekilde istemesini bilmiyorum, tek bir amini bile geri çevirmeyeceğini biliyorum. bana dualarımı yaşamayı nasip et, kalbimde ukte kalmış biri olarak bırakma."





"Cuma gününde öyle bir saat vardır ki; bir kul o saatte ne isterse, mutlaka ona verilir."Hz.Muhammed s.a.v."



"Rabbım ne gÜzelsin sen

Bizdeki şerri hayra çevir

Şüphesiz senin herşeye gücün yeter

Dua ile Aminler olsun "



"Yükü sevgi, özü saygı, gücü huzur, süsü hoşgörü olan, mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cuma'nızı tebrik ederim..."



"Yaptığınız her dua dertlerinize derman olsun, sağlığınıza şifa versin, gözlerinize ışık, kalbinize huzur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı Cumalar."



"Kabul olsun, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul etsin, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun, sağlığımız daim, kazancımız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar dilerim."





