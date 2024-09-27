Cuma mesajları 27 Eylül: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları

Cuma mesajları paylaşımları erken saatlerden itibaren başladı. 2024 eylül ayının son cumasına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatanaşlar, cuma namazı öncesinde cuıma mesajları paylaşımlarıyla dualarını dile getiriyor. İşte haftanın en çok beğeni alan cuma mesajları ...

Cuma mesajları 27 Eylül: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları - 1

Cuma mesajları geleneği her hafta olduğu gibi bu hafta da unutulmadı. Cuma günlerinin bir klasiği haline gelen cuma mesajları ile mübarek cuma gününün anlam ve önemi bir kez daha dile getiriliyor. Cuma mesajları örneklerini ve sosyal medyada beğeni alan cuma mesajlarını bir araya getirdik. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma mesajları 27 Eylül: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları - 2

CUMA MESAJLARI

"Rahman ve Rahîm olan ALLAH'ın adıyla;
"Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin;
Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider.
Sabredin; Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.Rabbim doğru yoldan ayırmasın..
Cuma Gecemiz Mübarek Olsun."

"“Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.”

(Hz. Muhammed s.a.v)

"cuma duası; Allah'ım bana secdede ağlatan bir sevinç ver."

"Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)"

"Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun"

"Allah Cumanızı huzur, mutluluk ve sonsuz bereketlerle bereketlesin. Size ve ailenize Cuma’nız Mübarek olsun!"

Cuma mesajları 27 Eylül: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları - 3

"Cuma gecesi duası.. Allahım ne kadar çok istediğimi biliyorsun. dua ediyorum ama belki de doğru şekilde istemesini bilmiyorum, tek bir amini bile geri çevirmeyeceğini biliyorum. bana dualarımı yaşamayı nasip et, kalbimde ukte kalmış biri olarak bırakma."

"Cuma gününde öyle bir saat vardır ki; bir kul o saatte ne isterse, mutlaka ona verilir."Hz.Muhammed s.a.v."

"Rabbım ne gÜzelsin sen
Bizdeki şerri hayra çevir
Şüphesiz senin herşeye gücün yeter
Dua ile Aminler olsun "

"Yükü sevgi, özü saygı, gücü huzur, süsü hoşgörü olan, mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cuma'nızı tebrik ederim..."

"Yaptığınız her dua dertlerinize derman olsun, sağlığınıza şifa versin, gözlerinize ışık, kalbinize huzur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı Cumalar."

"Kabul olsun, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul etsin, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun, sağlığımız daim, kazancımız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar dilerim."


Cuma mesajları 27 Eylül: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları - 4

"İçinizde.
Ne besliyorsanız,
Bereketini görün… Hayırlı cumalar."

"Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah"

"Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar."

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