Cuma mesajları 6 Eylül: Haftanın en çok beğeni alan cuma mesajları

Cuma mesajları paylaşımları erken saatlerden itibaren başladı. Vatandaşlar, sosyal medya ve WhatsaApp üzerinden cuma mesajları paylaşımlarında bulunuyor. En çok beğeni alan cuma mesajları örneklerini bir araya getirdik.

Cuma mesajları 6 Eylül: Haftanın en çok beğeni alan cuma mesajları - 1

Mübarek cuma günlerinin geleneği haline gelen cuma mesajları paylaşımları bu hafta da devam ediyor. Cuma mesajları paylaşımında bulunmak isteyen vatandaşlar için sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajlarını derledik. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma mesajları 6 Eylül: Haftanın en çok beğeni alan cuma mesajları - 2

"Her cân özün izhâr eder " sırrınca,
özümüze dönmeli ve ruhumuzun güzelliklerini keşfetmeliyiz.Hayırlı Cumalar.."

"Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.” (Hz. Muhammed s.a.v)"

"cuma gecesi duası.. “Allah'ım bana, kendime zulmetmemeyi öğret; derin düşünceler içinde boğulmama mâni ol. bana, inançla derin derin nefes almayı öğret.."

Cuma mesajları 6 Eylül: Haftanın en çok beğeni alan cuma mesajları - 3

"Allah bu gece göğsünüze batan ne varsa merhametiyle iyileştirsin. size öyle güzel kapılar açsın ki ben bu kadarını beklemiyordum dedirtsin."

"Gönlü de,
üslubu da zarif olan
insanlara denk gelesiniz."
Haftanįn en güzel gününden..."

"Tapduk Emre (k.s) şöyle buyuruyor;
Elini kır, ayağını kır, vur taşlara kafanı kır, amma gönül kırma.
Cuma gününüz mübarek olsun."

Cuma mesajları 6 Eylül: Haftanın en çok beğeni alan cuma mesajları - 4

"Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Dualarımız kabul, ibadetlerimiz makbul, Cuma’mız mübarek olsun."

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

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