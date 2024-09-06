Cuma mesajları 6 Eylül: Haftanın en çok beğeni alan cuma mesajları

"Her cân özün izhâr eder " sırrınca,

özümüze dönmeli ve ruhumuzun güzelliklerini keşfetmeliyiz.Hayırlı Cumalar.."



"Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.” (Hz. Muhammed s.a.v)"



"cuma gecesi duası.. “Allah'ım bana, kendime zulmetmemeyi öğret; derin düşünceler içinde boğulmama mâni ol. bana, inançla derin derin nefes almayı öğret.."