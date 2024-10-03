Cuma mesajları ile mübarek cuma hatırlatılıyor: En çok beğenilen cuma mesajları (4 Ekim)

Cuma mesajları ile mübarek cuma günü hatırlatılıyor. Bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden paylaşarak dilek ve dualarını dile getiriyor. Sosyal medyada beğeni alan cuma mesajlarını bir araya getirdik.

Cuma mesajları ile mübarek cuma hatırlatılıyor: En çok beğenilen cuma mesajları (4 Ekim) - 1

Resimli, resimsiz, dua veya ayet içeren cuma mesajları, cuma günlerinin geleneği haline geldi. Birçok kişi "mübarek cuma" ve "hayırlı cumalar" gibi etiketlerle cuma mesajları paylaşımlarında bulunuyor. Cuma gününün Müslümanlar için önemli olması, İslâm dininde, haftalık ibadet günü olarak seçilmesi ve hadislerde bu günün bir bayram olduğunun belirtilmesindendir. Bu mübarek günün anlam ve önemini bir kez daha hatırlatmak isteyenler için cuma mesajları örnekleri bir arada...

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma mesajları ile mübarek cuma hatırlatılıyor: En çok beğenilen cuma mesajları (4 Ekim) - 2

CUMA MESAJLARI

"Olmadı diye sızlandığın duaya gün gelir olmadı diye şükredersin. Hayırlı cumalar"

"Sabahınız hayırlı ve bereketli olsun. Cumanız hayırlara vesile olsun. Selam ve dua ile."

"Allah, yüreğinize kabul olmuş bir dua serinliği, günahları affedilmiş bir kul huzuru, ömür boyu sürecek bir aile saadeti nasip etsin. Cumanız Mübarek olsun."

"Yüce Rabbim gününüzü güzelleştirsin dertlilere deva borçlulara eda hastalara şifa nasip etsin. Cumanız Mübarek olsun."

"İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar"

Cuma mesajları ile mübarek cuma hatırlatılıyor: En çok beğenilen cuma mesajları (4 Ekim) - 3

"Nasipten öte yol yok bu hayatta. Payımıza düşen en güzeli değil, en hayırlısı olsun.
Cumanız mübarek olsun."

"Dili, Dini, Rengi Ne Olursa Olsun İyiler İyidir." (Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli) Cumanız Mübarek Olsun..."

"Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun."

"Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun."

"Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar."

"Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!"

"Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

"Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar."

"Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar."


Cuma mesajları ile mübarek cuma hatırlatılıyor: En çok beğenilen cuma mesajları (4 Ekim) - 4

"Her cân özün izhâr eder " sırrınca,
özümüze dönmeli ve ruhumuzun güzelliklerini keşfetmeliyiz. Hayırlı Cumalar.."

"Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç... Cumamız bayram tadında olsun"

"Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.”

"Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar."

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