Cuma mesajları ile mübarek cuma hatırlatılıyor: En çok beğenilen cuma mesajları (4 Ekim)

"Nasipten öte yol yok bu hayatta. Payımıza düşen en güzeli değil, en hayırlısı olsun.

Cumanız mübarek olsun."



"Dili, Dini, Rengi Ne Olursa Olsun İyiler İyidir." (Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli) Cumanız Mübarek Olsun..."



"Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun."



"Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun."



"Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar."



"Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!"



"Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.



"Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar."



"Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar."





