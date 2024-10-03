Cuma mesajları ile mübarek cuma hatırlatılıyor: En çok beğenilen cuma mesajları (4 Ekim)
Cuma mesajları ile mübarek cuma günü hatırlatılıyor. Bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden paylaşarak dilek ve dualarını dile getiriyor. Sosyal medyada beğeni alan cuma mesajlarını bir araya getirdik.
Resimli, resimsiz, dua veya ayet içeren cuma mesajları, cuma günlerinin geleneği haline geldi. Birçok kişi "mübarek cuma" ve "hayırlı cumalar" gibi etiketlerle cuma mesajları paylaşımlarında bulunuyor. Cuma gününün Müslümanlar için önemli olması, İslâm dininde, haftalık ibadet günü olarak seçilmesi ve hadislerde bu günün bir bayram olduğunun belirtilmesindendir. Bu mübarek günün anlam ve önemini bir kez daha hatırlatmak isteyenler için cuma mesajları örnekleri bir arada...