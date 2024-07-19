Cuma mesajları ile mübarek cuma kutlanıyor: En çok beğeni alan cuma mesajları

CUMA MESAJLARI

"Allah’ım hayırlısı diyip sustuklarım ve adaletine güvenip göz yumduklarım var. Allah’ım ne olur sen sabrımın karşılığı olarak bana dünya ve ahirette hayırlar ver. Amin!"



"Dilimize düşen, kalbimizden geçen

Bizim için hayırlı olan ne varsa

Duâ olup kabul olsun inşallah."



"İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. Hayırlı cumalar."



"Düşüncesi sıhhatli olanın, sözü doğru, ameli ihlaslı olur. Hayırlı cumalar."