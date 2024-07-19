Cuma mesajları ile mübarek cuma kutlanıyor: En çok beğeni alan cuma mesajları

Cuma mesajları ile mübarek cuma günü kutlanıyor. İbadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar, bir yandan da cuma mesajları paylaşımları yapıyor. Sosyal medyada cuma mesajları seçeneklerine ulaşmak mümkün. En çok beğeni alan cuma mesajlarını derledik.

Cuma mesajları ile mübarek cuma kutlanıyor: En çok beğeni alan cuma mesajları - 1

Cuma günlerinin geleneği haline gelen cuma mesajları bu hafta da unutulmadı. Özellikle bu cuma gününü sevdiklerinden uzakta geçiren vatandaşlar, duyguları ve dileklerini dile getirebilecekleri cuma mesajlarını paylaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma mesajları ile mübarek cuma kutlanıyor: En çok beğeni alan cuma mesajları - 2

CUMA MESAJLARI

"Allah’ım hayırlısı diyip sustuklarım ve adaletine güvenip göz yumduklarım var. Allah’ım ne olur sen sabrımın karşılığı olarak bana dünya ve ahirette hayırlar ver. Amin!"

"Dilimize düşen, kalbimizden geçen
Bizim için hayırlı olan ne varsa
Duâ olup kabul olsun inşallah."

"İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. Hayırlı cumalar."

"Düşüncesi sıhhatli olanın, sözü doğru, ameli ihlaslı olur. Hayırlı cumalar."

Cuma mesajları ile mübarek cuma kutlanıyor: En çok beğeni alan cuma mesajları - 3

"Cumanın hürmetine, içimizden geçenlere amîn..
Hayırlı Cumalar"

"Mübarek cuma zaten hayrı ve bereketiyle gelmiştir. Bizlere de nasibimizi almak Düşer."

"Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim."

"Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim."

Cuma mesajları ile mübarek cuma kutlanıyor: En çok beğeni alan cuma mesajları - 4

"Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah'a dua ettiği takdirde, isteği mutlaka yerine getirilir."

"Herkes kalbiyle nafakalansın ne adil bir duadır. İçinizde ne besliyorsanız, bereketini görün."

"Cuma’sı aşk olanın aşk’ı baki olsun. Cuma’nız mübarek olsun."

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