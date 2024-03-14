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Cuma mesajları ile Ramazan ayının ilk cuma günü kutlanacak: Anlamlı, kısa, uzun cuma mesajları

Ramazan ayının ilk cuması için hazırlıklar başladı. 15 Mart tarihinde cuma namazı için camilere gidecek olan Müslümanlar bir yandan da cuma mesajları paylaşımında bulunacak. Sevdikleriyle dilek ve dualarını paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajları seçeneklerini araştırıyor. Anlamlı, kısa ve uzun cuma mesajlarını derledik.

Cuma mesajları ile Ramazan ayının ilk cuma günü kutlanacak: Anlamlı, kısa, uzun cuma mesajları - 1

Cuma mesajları araştırmaları bir gün öncesinden başladı. Mübarek Ramazan ayının ilk cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar, kalplerinden geçen dilekleri ve duaları cuma mesajları aracılığıyla iletecek. Instagram ve "X" hesabı üzerinden paylaşabileceğiniz cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma mesajları ile Ramazan ayının ilk cuma günü kutlanacak: Anlamlı, kısa, uzun cuma mesajları - 2

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

"Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun."

"Gölgesinde otur amma... Yaprak senden incinmesin…Hayırlı Cumalar"

"Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun."

"Ramazan, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Cumanız Mübarek Olsun. Hayırlı Cumalar."

Cuma mesajları ile Ramazan ayının ilk cuma günü kutlanacak: Anlamlı, kısa, uzun cuma mesajları - 3

UZUN KISA CUMA MESAJLARI

"Allah'ım kabul olmuş bir dua serinliği ver yüreğimize."

"Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim."

"Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun."

"Allah'ım beni merhametli bir kalp ile güzelleştir, tebessümü adetim eyle. Konuşmamı ibadet, hayatımı saadet, son sözümü kelime-i şehadet eyle"

"Rabbim bu güzel günde dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları ile Ramazan ayının ilk cuma günü kutlanacak: Anlamlı, kısa, uzun cuma mesajları - 4

"Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin."

"Rahmet ve bereket dolu Ramazan ayında sofranızda bereket,gönüllerinizde huzur olsun… Hayırlı cumalar."

"Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle"

Cuma mesajları ile Ramazan ayının ilk cuma günü kutlanacak: Anlamlı, kısa, uzun cuma mesajları - 5

"Cuma bereket günüdür, mağfiret günüdür ve yeni başlangıçların günüdür. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim. Cuma Mübarek olsun!"

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

"Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar."

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