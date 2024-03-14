Cuma mesajları ile Ramazan ayının ilk cuma günü kutlanacak: Anlamlı, kısa, uzun cuma mesajları
Ramazan ayının ilk cuması için hazırlıklar başladı. 15 Mart tarihinde cuma namazı için camilere gidecek olan Müslümanlar bir yandan da cuma mesajları paylaşımında bulunacak. Sevdikleriyle dilek ve dualarını paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajları seçeneklerini araştırıyor. Anlamlı, kısa ve uzun cuma mesajlarını derledik.
Cuma mesajları araştırmaları bir gün öncesinden başladı. Mübarek Ramazan ayının ilk cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar, kalplerinden geçen dilekleri ve duaları cuma mesajları aracılığıyla iletecek. Instagram ve "X" hesabı üzerinden paylaşabileceğiniz cuma mesajları seçeneklerini bir araya getirdik.