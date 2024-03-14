Cuma mesajları ile Ramazan ayının ilk cuma günü kutlanacak: Anlamlı, kısa, uzun cuma mesajları

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

"Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun."



"Gölgesinde otur amma... Yaprak senden incinmesin…Hayırlı Cumalar"



"Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun."



"Ramazan, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Cumanız Mübarek Olsun. Hayırlı Cumalar."