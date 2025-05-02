Cuma mesajları Mayıs 2025 ayına özel & Resimli, anlamlı ve farklı cuma mesajları ve sözleri (Hayırlı cumalar)

Hayırlı cumalar,cumanız mübarek olsun temalı sözler bugün sıkça tercih ediliyor. Sevdiklerinden uzakta olanlar, telefonları aracılığıyla gönderecekleri cuma mesajlarıyla bu özel günde onları unutmadıklarını gösterecekler. Duaların kabul olduğu,ellerin semaya açılarak dualar edildiği bugünde müslümanlar aynı safta namaz kılacak. Bizde kalpleri ısıtacak, anlamlı,hadisli, uzun, kısa ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik.İşte,Mayıs ayına özel cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları Mayıs 2025 ayına özel Resimli, anlamlı ve farklı cuma mesajları ve sözleri (Hayırlı cumalar) - 1

Cuma mesajları, günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler tarafından kullanılıyor. Cuma mesajlarıyla birlikte iyi niyet temennilerinde bulunulurken aynı zamanda dualar ediliyor. Sevdiklerinize, ailenize, arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz  cuma temalı mesajlarla gönül bağlarınızı kuvvetlendirebilir ve dualarını iletebilirsiniz. Alternatif olarak cuma mesajları WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarında da yoğun ilgi görüyor. İşte, kalpleri ısıtan, anlamlı ve farklı cuma mesajları…

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma mesajları Mayıs 2025 ayına özel Resimli, anlamlı ve farklı cuma mesajları ve sözleri (Hayırlı cumalar) - 2

DUALI CUMA MESAJLARI 2025 

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Allah’ım! Sen bize tuba ağacının gölgesinde, Kevser havuzunun başında, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte muhabbet etmeyi nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları Mayıs 2025 ayına özel Resimli, anlamlı ve farklı cuma mesajları ve sözleri (Hayırlı cumalar) - 3

HAYIRLI CUMALAR TEMALI MESAJLAR

Bugün edilen dualar, yarın hayatınıza umut olsun. Hayırlı ve bereketli cumalar dilerim.

Cuma, kalbin huzurla dolduğu gündür. Allah’ın rahmetine sığınmak için bir fırsattır. Bu fırsatı dua ile değerlendirelim. Hayırlı cumalar.

Cuma günü, ruhun yeniden arındığı, kalbin tazelendiği mübarek bir gündür. Dualarınız kabul, ömrünüz bereketli olsun.

Hayat kısa, dualar sonsuz. Bu mübarek cuma günü vesilesiyle gönlünüzden geçen her dua kabul olsun.

Cuma mesajları Mayıs 2025 ayına özel Resimli, anlamlı ve farklı cuma mesajları ve sözleri (Hayırlı cumalar) - 4

HADİSLİ CUMA SÖZLERİ


“Cuma günü bana çokça salavat getirin.” (Ebû Dâvûd, Salât, 207)
Sevgili Peygamberimize salavatla başlayan bir cuma, bereketle devam eder. Hayırlı cumalar.

“Cuma, müminlerin bayramıdır.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 2/184)
Bayram sevincine kavuşur gibi huzurla geçsin bu cuma. Cumanız mübarek olsun.

“Kim güzelce abdest alır, sonra cuma namazına gelir, hutbeyi dikkatle dinlerse, o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhârî, Cuma, 6)
Allah, affına ve rahmetine eriştirsin. Hayırlı cumalar.

DAHA FAZLA GÖSTER