Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri & Uzun, kısa, farklı, yeni, resimli ve dualı cuma mesajları örnekleri (24 Ekim 2025)
Hayırlı cumalar temalı, cuma mesajları yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar için birlik ve beraberlik anlamı taşıyan cuma günleri, aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bu özel günde sevdiklerini unutmadıklarını hissettirmek isteyenler ve cuma huzurunu yakın çevresiyle paylaşacaklar, cuma sözlerini tercih ediyor. Bizde sizler için uzun, kısa, farklı, yeni, resimli, dualı, anlamlı ve en güzel cuma mesajlarını derledik. Cuma mesajlarıyla birlikte cuma sözlerini de Instagram, Facebook, Twitter (X) gibi platformlardan paylaşabilirsiniz. İşte, 24 Ekim’e özel cuma mesajları ve sözleri… (Hayırlı cumalar…)
İslam alemi için toplanma anlamı taşıyan cuma günleri ayrıca önemlidir. Müslümanlar bu anlamlı günde ibadetlerini aksatmamaya, kalp kırmamaya dikkat ederler. Cuma günleri aynı safta namazlar kılınırken sevdiklerinden uzak olanlar ise cuma gününün anlamına, kullanacakları cuma mesajlarıyla vurgu yaparlar. Resimli cuma mesajları sıkça tercih edilirken cuma heyecanını paylaşmak isteyen kullanıcılar ise sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparlar. Bizde birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmeye hazırlanan cuma günü için kısa, uzun ve orta uzunluktaki mesajları sizler için hazırladık. İşte, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları…