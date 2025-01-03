Cuma mesajları ve sözleri 2025: Cuma gününde paylaşabileceğiniz en güzel, yeni, kısa, uzun ve anlamlı cuma mesajları
2025'in ilk cuma günü öncesi cuma günü tebrik mesajları araştırmaları hız kazandı. Aynı zamanda üç aylar içinde ihya edilecek ilk cuma günü de olan 3 Ocak 2025 için en güzel cuma mesajları ve sözlerini bulmak isteyen vatandaşlar, cuma namazına saatler kala sorgulamalarına yoğunluk verdi. İşte, 2025 cuma mesajlarında hadisli, dualı ve en güzel seçenekler...
Yeni yılın ilk cuma namazı için saat araştırmalarının yanı sıra cuma mesajları da araştırılıyor. WhatsApp, SMS, TikTok ve Facebook'tan cuma dualarını sevdiklerine iletecek olanlar kısa cuma mesajlarını araştırıyor. Cuma mesajları ile sevdiklerinize "Cumanız Mübarek Olsun" dilek ve dualarını göndermek istiyorsanız birbirinden farklı, bol seçenekli cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, üç ayların ilk cuma namazına özel cuma tebrik mesajları...