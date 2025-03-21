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Cuma mesajları ve sözleri 2025: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni, en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajları

Cuma mesajları ve sözleri, cuma namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte tüm İslam alemi tarafından araştırılmaya başladı. Cuma gününün güzelliği ve bereketini sevdikleriyle paylaşmak isteyen ve güzel dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar yeni, en güzel, anlamlı ve hadisli cuma mesajlarını araştırıyor. Siz de sevdiklerinize ve uzaklardaki dostlarınıza en güzel cuma mesajları ve sözlerini iletebilir onlara bu özel günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajı seçenekleri.

Cuma mesajları ve sözleri 2025: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni, en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajları - 1

Yeni cuma mesajları, Müslüman alemi için kutsal kabul edilen cuma gününün gelmesiyle birlikte merak ediliyor. Sosyal medyada cuma gününe özel dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa, anlamlı, hadisli ve Ramazan ayına özel cuma mesajı seçeneklerini sizler için derledik. İşte 2025 yılına özel yeni, en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajları ve sözleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma mesajları ve sözleri 2025: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni, en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajları - 2

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2025

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ve sözleri 2025: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni, en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajları - 3

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Yа Rаbbi cumаyı en bereketli gün yаptığın gibi bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cumа’mız Mübаrek Olsun. Hаyırlı Cumаlаr.

“Ben, beni seven ümmetimi аlmаdаn cennete girmem.” Diyen Sevgilinin (s.а.v.) ümmeti olmаnın hаkkını verebilmek duаsı ile hаyırlı cumаlаr dilerim.

Cuma mesajları ve sözleri 2025: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni, en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajları - 4

Duаlаrın geri çevrilmeyeceği bugünde Rаbbim Duаlаrımızı kаbul etsin. Bizleri Rаhmetinden mаhrum bırаkmаsın İnşаllаh. Hаyırlı Nurlu Cumаlаr.

Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)

Ramazan ayında idrak edilen bu cuma gününü amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

Cuma mesajları ve sözleri 2025: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni, en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajları - 5

Hem Ramazan'ın hem de cumanın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin.

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla, ömrümüzü bereketli ve bağışlayıcı kıl! Hayırlı, bereketli, sevgi dolu Cumalar…

Ramazan’ın feyzi, cuma gününün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları ve sözleri 2025: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni, en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajları - 6

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.

Cuma mesajları ve sözleri 2025: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni, en güzel, kısa, hadisli ve anlamlı cuma mesajları - 7

Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.

Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim

Cuma namazlarımızı kılarken sevginiz ve desteğiniz için minnettarım canım. Allah bizlere bir ömür boyu mutluluk ve beraberlik nasip etsin. Mübarek cumalar dostum.

Kardeşim, bu kutsal Cuma gününde, Allah size başarı, huzur ve refah versin.

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