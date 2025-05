Cuma mesajları ve sözleri: Anlamlı, uzun, kısa cuma mesajları örnekleri

UZUN CUMA MESAJLARI

"Mübarek Cuma gününün rahmeti, üzerimize sağanak gibi yağsın. Rabbim gönlünüzdeki tüm hayırlı duaları kabul eylesin. Kalbiniz huzurla, haneniz bereketle dolsun. Her adımınızda Rabbim size kolaylıklar nasip etsin. Hayırlı Cumalar dilerim. Bugün edilen dualar, dertlere devalar, kalplere ferah olsun."



"Bugün Cuma... Rabbimin rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun. Gönlümüzden geçen her güzel dilek, semaya yükselen dualarımıza eşlik etsin. Ne sıkıntı varsa dağılsın, hangi kapı kapalıysa hayırla açılsın. Her anınız sevapla, her dakikanız huzurla dolsun. Dualarla, umutlarla dolu bir Cuma günü diliyorum. Hayırlı Cumalar."