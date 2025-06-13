Cuma mesajları ve sözleri: En güzel ve anlamlı cuma mesajları 2025

“Cuma günü, affın kapılarının aralandığı, duaların kabul olduğu, rahmetin üzerimize yağdığı bir gündür. Gönlümüzden geçen her duanın Allah katında karşılık bulduğu, kalbimizin huzurla dolduğu nice mübarek cumalara erişmek dileğiyle… Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.”



"Rabbim seni daima korusun, gönlünü ferah, kalbini huzurlu eylesin. Dualarımda adın, dostluğumda yerin daim. Hayırlı Cumalar canım dostum."



"Cuma, bir dua, bir umut, bir arınma vaktidir. Allah’ın rahmetiyle kuşanmış bu mübarek günde, sana ve sevdiklerine sağlık, afiyet ve imanla dolu bir ömür dilerim. Rabbim kalbine huzur, yoluna ışık, hanene bereket versin. Cuman mübarek, duaların kabul olsun."



"Duası gökyüzünü aralayan güzel annem… Bugün senin için dua ediyorum. Allah seni iki cihanda aziz eylesin. Hayırlı cumalar."



