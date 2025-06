Cuma mesajları ve sözleri: En güzel ve anlamlı cuma mesajları 2025

"Kalbin kadar temiz, dostluğun kadar güzel bir gün olsun. Rabbim dualarını kabul etsin, Cuman mübarek olsun can dostum."



"Her cuma bir umut, her dua bir rahmettir. Gönlündeki tüm hayırlı dualar kabul olsun. Hayırlı cumalar arkadaşım."



"Dostluklar dua ile, gönüller sevgiyle yaşar. Senin gibi dostlara her gün dua edilir. Cuman mübarek olsun."