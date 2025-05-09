Cuma mesajları yeni ve ayetli 2025: En güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları, mayıs ayının ikinci cumasını idrak edecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her hafta cuma gününün gelmesiyle birlikte cuma namazına hazırlanan müminler, sevdiklerinin ve dostlarının cumasını güzelleştirmek için cuma mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri araştırıyor. İşte dostlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel, yeni, ayetli, kısa ve anlamlı cuma mesajları ve sözleri.

Cuma mesajları yeni ve ayetli 2025: En güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri - 1

En güzel cuma mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi bu cuma gününde de tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. Mübarek cuma gününde sevdiklerini ve dostlarını hatırlamak isteyen ve onlara bu kutsal günü anlamlı kılmak isteyen vatandaşlar, sosyal medyada paylaşabilecekleri en güzel cuma mesajlarını sorguluyor. İşte 2025 yılına özel en güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma mesajları yeni ve ayetli 2025: En güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri - 2

YENİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI 2025

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları yeni ve ayetli 2025: En güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri - 3

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları yeni ve ayetli 2025: En güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri - 4

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları yeni ve ayetli 2025: En güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri - 5

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)

Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun

Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!

Cuma mesajları yeni ve ayetli 2025: En güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri - 6

Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun.

Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.

Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.

Cuma mesajları yeni ve ayetli 2025: En güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri - 7

Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim

Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!

Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun.

Cuma mesajları yeni ve ayetli 2025: En güzel, kısa, anlamlı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri - 8

Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.

Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.

Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim

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