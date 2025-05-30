Cuma namazı bugün saat kaçta? 30 Mayıs Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık bir buluşma ve ibadet vesilesidir. Bu hafta namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, 30 Mayıs Cuma namazı vakitlerini inceliyor. Peki bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı bugün saat kaçta? 30 Mayıs Cuma namazı vakitleri - 1

Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler cuma namazı saatlerine çevrildi. Namaz saatleri illere göre farklılık gösteriyor, bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin namaz vaktini takip etmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 30 Mayıs 2025 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı bugün saat kaçta? 30 Mayıs Cuma namazı vakitleri - 2

30 MAYIS NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul'da 30 Mayıs Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

Ankara'da 30 Mayıs Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.

İzmir'de 30 Mayıs Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

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Cuma namazı bugün saat kaçta? 30 Mayıs Cuma namazı vakitleri - 3

KADINLARIN CUMA NAMAZI KILMALARI ZORUNLU MU?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Cuma namazı bugün saat kaçta? 30 Mayıs Cuma namazı vakitleri - 4

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Cemaatle cuma namazı kılmak, her Müslümana farzdır. Ancak köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 214 [1067]) buyurmuştur. Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün âlimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/62; Nevevî, el-Mecmû‘, 4/483-484; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/250).

Cuma namazı bugün saat kaçta? 30 Mayıs Cuma namazı vakitleri - 5

Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.

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