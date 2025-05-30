Cuma namazı bugün saat kaçta? 30 Mayıs Cuma namazı vakitleri
Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık bir buluşma ve ibadet vesilesidir. Bu hafta namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, 30 Mayıs Cuma namazı vakitlerini inceliyor. Peki bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler cuma namazı saatlerine çevrildi. Namaz saatleri illere göre farklılık gösteriyor, bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin namaz vaktini takip etmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 30 Mayıs 2025 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu.