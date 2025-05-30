Cuma namazı bugün saat kaçta? 30 Mayıs Cuma namazı vakitleri

KADINLARIN CUMA NAMAZI KILMALARI ZORUNLU MU?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.



