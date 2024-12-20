Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saatleri (20 Aralık cuma namazı saatleri)
20 Aralık Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte, bu yıl aralık ayı içinde eda edilecek üçüncü cuma namazına yönelik hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. İslam dünyası tarafından büyük önem verilen cemaatle birlikte toplu şekilde kılınan cuma namazının il il saatlerini haberimizde bir araya getirdik. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? Öğle ezanı saat kaçta okunacak?
Cuma namazı öncesi Müslümanların namaz saati araştırmaları başladı. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirde cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. İşte, 20 Aralık 2024 il il cuma namazı saatleri...