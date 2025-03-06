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Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 7 Mart il il cuma namazı saatleri

2025 Ramazan ayının ilk cuma günü öncesinde milyonlarca Müslümanı heyecan sardı. Bu özel günde Ramazan ayının manevi atmoferini pekiştirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin namaz saatlerini öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da 7 Mart tarihli cuma namazı saatlerini paylaştı. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 7 Mart il il cuma namazı saatleri - 1

Cuma namazı vakitlerine yönelik bilgiler bir gece öncesinden itibaren araştırılıyor. Ülke genelinde camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşecek. Ramazan ayının ilk cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, bulundukları illerde cami ziyaretinde bulunarak cuma namazı ibadetini eda edecek. İşte 7 Mart 2025 il il cuma namazı vakitleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 7 Mart il il cuma namazı saatleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

7 Mart 2025 tarihinde cuma namazı; İstanbul'da 13:20'de Ankara'da 13:05'te İzmir'de 13:28'de Bursa'da ise 13:20'de kılınacak.

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Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 7 Mart il il cuma namazı saatleri - 3

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?


Cuma namazının farzı iki rekâttır.

Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır.

Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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