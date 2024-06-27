Cuma namazı mesajları ile mübarek cuma gününü hatırlatın: En çok beğeni alan cuma mesajları

Bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, cuma mesajları seçeneklerini inceliyor. Cuma mesajları başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralar üzerinden paylaşılıyor. En çok beğeni alan cuma mesajları örneklerini derledik.

Cuma namazı mesajları ile mübarek cuma gününü hatırlatın: En çok beğeni alan cuma mesajları - 1

Cuma mesajları geleneği devam ediyor. Bu anlamlı güne dair duygu ve düşüncelerini dile getirmek isteyen vatandaşlar, cuma mesajları paylaşımlarında bulunuyor. WhatsApp veya sosyal medya platformlarından paylaşım yapmak isteyenler için en çok beğeni alan cuma mesajlarını bir araya getirdik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı mesajları ile mübarek cuma gününü hatırlatın: En çok beğeni alan cuma mesajları - 2

CUMA MESAJLARI

"Cumanızı en içten dileklerimle kutlar, Allah'ın bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!"

"Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl,  Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim. "

"Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim."

"Her zaman en iyisinin değil, en hayırlısının olması dileğiyle.. "

"Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.


Cuma namazı mesajları ile mübarek cuma gününü hatırlatın: En çok beğeni alan cuma mesajları - 3

"Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlendirsin."

"Allahım güçlükler karşısında sabrımızı, güzellikler karşında umudumuzu daim kıl. Cumanız mübarek olsun"

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

"Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır. Cumanız Mübarek Olsun"

Cuma namazı mesajları ile mübarek cuma gününü hatırlatın: En çok beğeni alan cuma mesajları - 4

"Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim."

"Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim."

"Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun…"

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