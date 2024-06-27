Cuma namazı mesajları ile mübarek cuma gününü hatırlatın: En çok beğeni alan cuma mesajları

CUMA MESAJLARI

"Cumanızı en içten dileklerimle kutlar, Allah'ın bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!"



"Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim. "



"Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim."



"Her zaman en iyisinin değil, en hayırlısının olması dileğiyle.. "



"Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.





