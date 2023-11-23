Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte cuma namazının kılınışı bilgisi
Cuma namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu, bu günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Mübarek cuma günlerinde cemaat ile beraber cuma namazı kılınıyor. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınan bu namazdan önce hutbe okunur. Peki, cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?
Cuma namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu araştırılıyor. Cuma namazı her hafta cemaat ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen saatlerde kılınıyor. İşte, cuma namazının kılınışı ve rekatı hakkında bilgi...