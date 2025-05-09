Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre cuma namazı kılınışı)

Cuma namazı kılınışı, cuma gününün gelmesiyle birlikte ilk kez cumaya gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her cuma günü İslam camiası için önemli olan cuma namazı öncesinde, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Cemaatle birlikte kılınan cuma namazı kılınışının ayrıntılarını Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre cuma namazı kılınışı) - 1

Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu, cuma gününün gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Uzun süredir cuma namazına gitmeyen ve kılınışını hatırlamak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan cuma namazı kılınış bilgisini merak ediyor. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre cuma namazı kılınışı) - 2

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre cuma namazı kılınışı) - 3

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnet de aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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