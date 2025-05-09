Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre cuma namazı kılınışı)
Cuma namazı kılınışı, cuma gününün gelmesiyle birlikte ilk kez cumaya gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her cuma günü İslam camiası için önemli olan cuma namazı öncesinde, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Cemaatle birlikte kılınan cuma namazı kılınışının ayrıntılarını Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu, cuma gününün gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Uzun süredir cuma namazına gitmeyen ve kılınışını hatırlamak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan cuma namazı kılınış bilgisini merak ediyor. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?