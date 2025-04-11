Cuma namazı ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı süresi

Cuma namazı, İslam dininde her hafta cuma günü kılınan özel bir namazdır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Hem bireysel hem de toplumsal bir ibadet olarak kabul edilir. Cuma namazı, her Müslüman’ın haftalık olarak bir araya gelip cemaatle kıldığı bir ibadet olup, özellikle hutbe ve duasıyla da ruhsal bir yenilenmeye vesile olur. Peki, cuma namazı ne zaman biter, kaç dakika sürer?

Cuma namazı ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı süresi - 1

Cuma namazı, Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biridir ve her Cuma günü öğle vaktinde cemaatle birlikte kılınır. Namazın süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.​

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Cuma namazı ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı süresi - 2

CUMA NAMAZI SÜRESİ

Genellikle, cuma namazı hutbe (vaaz) ve iki rekât farz namazdan oluşur. Bu süreç, ortalama olarak 45 dakika ile 1 saat arasında sürer. Süresi, imamın hutbe ve namazdaki uygulamalarına, cemaatin yoğunluğuna ve ek namazların kılınıp kılınmamasına bağlı olarak değişebilir.

Cuma namazı ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı süresi - 3

Cuma namazı, ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürer ve başlangıç saatine bağlı olarak bitiş saati değişiklik gösterir. Namazın süresi, imamın uygulamaları, hutbenin uzunluğu ve cemaatin katılımına bağlı olarak kısalabilir veya uzayabilir.

Cuma namazı ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı süresi - 4

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

Cuma namazı ne zaman biter, kaç dakika sürer? Cuma namazı süresi - 5

CUMA NAMAZI KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife’ye göre imamın dışında en az üç; İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise imamın dışında en az iki kişi bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/60).

Her ne kadar İmam Şâfiî kavli cedîdinde cuma namazının sahih olması için kırk kişinin bulunması şart koşulmuşsa da kavli kadiminde imam dâhil üç kişinin bulunması yeterli görülmüştür. Hanbelî mezhebine göre ise en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, 4/502; Zekeriya el-Ensârî, el-Gurer, 2/8; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, 2/76-77).

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salavât, 78 [1082]). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Resûlullah (s.a.s.) , cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivâyeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cum'a, 38 [936]). Öte yandan Hz. Peygamber bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamber’den (s.a.s.) gelen rivâyetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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