Cuma namazı saat kaçta? 1 Ağustos cuma namazı vakitleri
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler cuma namazı vakitlerine çevrildi. Bulundukları ilin namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 1 Ağustos tarihli cuma namazı saatlerini araştırıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için haftalık bir buluşma ve ibadet günü olan Cuma gününde, Cuma namazının vakti merak konusu oldu. Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bulundukları ilde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre 1 Ağustos 2025 Cuma günü Cuma namazı, her şehirde öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri…