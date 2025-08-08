Cuma namazı saat kaçta? 8 Ağustos Cuma namazı vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir)
Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü yurt genelindeki camilerde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre, Cuma namazı saatleri şehirden şehre farklılık gösteriyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler cuma manazı saatlerine çevrildi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt ararken; İstanbul, Ankara ve İzmir için belirlenen Cuma vakitleri de netleşti. Namaza hazırlanacak olan vatandaşların belirtilen saatlerden önce camilerde yerlerini almaları önem taşıyor.