Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs cuma namazı vakitleri
Günün ilk saatlerinde gözler cuma namazı vakitlerine çevrildi. Namaz vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların her hafta cuma namazı saatini kontrol etmesi gerekiyor. Peki, bu hafta cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Tüm İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Cuma namazı için saatler belli oldu. Müslümanlar, haftalık toplu ibadetlerini gerçekleştirmek üzere bu cuma günü de camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde il il Cuma namazı vakitlerini resmi internet sitesinde yayınladı.
Vatandaşlar, bulundukları il ya da ilçeye göre namaz vaktini kontrol ederek camilere gitmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşların namazdan en az 15-20 dakika önce camide olmalarını tavsiye ediyor.