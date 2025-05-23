Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs cuma namazı vakitleri

Günün ilk saatlerinde gözler cuma namazı vakitlerine çevrildi. Namaz vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların her hafta cuma namazı saatini kontrol etmesi gerekiyor. Peki, bu hafta cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs cuma namazı vakitleri - 1

Tüm İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Cuma namazı için saatler belli oldu. Müslümanlar, haftalık toplu ibadetlerini gerçekleştirmek üzere bu cuma günü de camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde il il Cuma namazı vakitlerini resmi internet sitesinde yayınladı.

Vatandaşlar, bulundukları il ya da ilçeye göre namaz vaktini kontrol ederek camilere gitmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşların namazdan en az 15-20 dakika önce camide olmalarını tavsiye ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs cuma namazı vakitleri - 2

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

23 Mayıs İstanbul'da öğle vakti 13:06'da.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

23 Mayıs Ankara'da öğle vakti 12:50'de.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

23 Mayıs İzmir'de öğle vakti 13:13'de.

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Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs cuma namazı vakitleri - 3

CUMA NAMAZI KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife’ye göre imamın dışında en az üç; İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise imamın dışında en az iki kişi bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/60).
Her ne kadar İmam Şâfiî kavli cedîdinde cuma namazının sahih olması için kırk kişinin bulunması şart koşulmuşsa da kavli kadiminde imam dâhil üç kişinin bulunması yeterli görülmüştür. Hanbelî mezhebine göre ise en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, 4/502; Zekeriya el-Ensârî, el-Gurer, 2/8; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, 2/76-77).

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salavât, 78 [1082]). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).


Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs cuma namazı vakitleri - 4

Resûlullah (s.a.s.) , cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivâyeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cum'a, 38 [936]). Öte yandan Hz. Peygamber bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber’den (s.a.s.) gelen rivâyetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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