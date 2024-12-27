Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri (27 Aralık cuma namazı vakti)
Cuma namazının bugün saat kaçta kılınacağı, 27 Aralık Cuma sabahı itibarıyla milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Bu yıl aralık ayı içinde eda edilecek dördüncü cuma namazına yönelik hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. İslam dünyası tarafından büyük önem verilen cemaatle birlikte toplu şekilde kılınan cuma namazının il il saatleri belli oldu. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 27 Aralık tarihli İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri.
27 Aralık tarihli cuma namazı saatleri, cuma namazı öncesi yüz binlerce Müslüman tarafından araştırılmaya başladı. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri illerde cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 27 Aralık tarihli İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri.