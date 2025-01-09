Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Ocak il il cuma namazı vakitleri
Yeni yılın ve üç ayların ikinci cuma günü öncesi namaz saati araştırmaları başladı. Camilerde cemaatle birlikte bu mübarek gün namazlarını eda etmek isteyen pek çok kişi, ikamet ettikleri şehirlerin cuma namazını vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
2025'in ikinci cuma namazına az bir zaman kaldı. Cuma namazı saatleri her hafta her şehirde farklılık gösteriyor. Yaşadıkları illerdeki camilerde cuma namazı kılmak isteyen yüz binlerce kişi de Diyanet'in ilan ettiği öğle ezanı saatlerini baz alarak 10 Ocak 2025 cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir Adana ve Bursa cuma namazı vakitleri...