Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Ocak İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatlerine dair sorgulamalar başladı. Mübarek cuma gününde namaz ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanlar, yaşadıkları illere göre 24 Ocak cuma namazı saatlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda araştırıyor. Cemaatle birlikte cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, bu hafta cuma namazının yaşadıkları illerde kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Ocak İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri - 1

İslam aleminin heyecanla beklediği cuma günü öncesi, cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Camilerde cemaatle bu namazı eda etmek isteyen inanan binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirlerin cuma namazı vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte, 24 Ocak İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa ve Adana cuma namazı saatleri...

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Ocak İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri - 2

24 OCAK'TA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da 13:21'de Ankara'da 13:06'da İzmir'de 13:28'de Adana'da 12:56'da Bursa'da ise 13:21'de kılınacak.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Ocak İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri - 3

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?


Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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