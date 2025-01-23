Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Ocak İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatlerine dair sorgulamalar başladı. Mübarek cuma gününde namaz ibadetini gerçekleştirecek olan Müslümanlar, yaşadıkları illere göre 24 Ocak cuma namazı saatlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda araştırıyor. Cemaatle birlikte cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, bu hafta cuma namazının yaşadıkları illerde kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
İslam aleminin heyecanla beklediği cuma günü öncesi, cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Camilerde cemaatle bu namazı eda etmek isteyen inanan binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirlerin cuma namazı vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte, 24 Ocak İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa ve Adana cuma namazı saatleri...