Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Nisan 2025 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri
Üç ayların sonuncusu Ramazan ayının bitmesinin ardından Hicri Şevval ayı başladı. Bu ayın ilk cuma namazını camilerde ihya etmek isteyen vatandaşlar saat araştırmalarına hız verdi. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
2025 Nisan ayının ilk cuma namazına saatler kala vakit araştırmaları hız kazandı. Cemaatle beraber bu mübarek günde namazlarını eda edecek vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin namaz vakitlerini sorguluyor. İşte, 4 Nisan 2025 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri...