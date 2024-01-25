Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 26 Ocak il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı vakitlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Bulundukları illere ait cuma namazı saatlerini sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da namaza yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı vakitleri için araştırmalar bir gece önceden itibaren başladı. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirde cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. İşte, 26 Ocak 2024 il il cuma namazı saatleri...