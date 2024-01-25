Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 26 Ocak il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı vakitlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Bulundukları illere ait cuma namazı saatlerini sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da namaza yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 26 Ocak il il cuma namazı saatleri - 1

Cuma namazı vakitleri için araştırmalar bir gece önceden itibaren başladı. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirde cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. İşte, 26 Ocak 2024 il il cuma namazı saatleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 26 Ocak il il cuma namazı saatleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 26 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da 13:21'de Ankara'da 13:06'da İzmir'de 13:29'da Adana'da 12:56'da Bursa'da ise 13:21'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 26 Ocak il il cuma namazı saatleri - 3

İL İL NAMAZ SAATLERİ

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir 26 Ocak il il cuma namazı saatleri - 4

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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