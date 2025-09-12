Cuma namazı saati 12 Eylül (İstanbul, Ankara, İzmir): Cuma namazı nasıl kılınır?

Son Sünnet Kılınışı



Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.



1. Rekat

- Sübhaneke okunur,

- Euzü-Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", kalkınca "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir.



2. Rekat



- Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir, üçüncü rekata başlanır.



3. Rekat



- Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir.

4. Rekat



- Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- Allahümme Salli okunur,

- Allahümme Barik okunur,

- Rabbena Atina okunur,

- Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.