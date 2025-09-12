Cuma namazı saati 12 Eylül (İstanbul, Ankara, İzmir): Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı, her hafta cuma günü camilerde cemaat ile idrak ediliyor. Dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak camilerde kılınan cuma namazının kılış saati her ilde farklıdır. Müslüman alemi cumayı eda etmek adına, yaşadıkları ilin cuma namazı vaktini Diyanet sayfasından takip ediyor. İşte, 12 Eylül cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saati 12 Eylül (İstanbul, Ankara, İzmir): Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı vakti geldiğinde, cemaat camilerde saf tutuyor. Öğle ezanı ile camiler dolup taşıyor. Cuma hutbesi okunur, imam-hatip eşliğinde cemaat cuma namazını yerine getirir. Müslüman alemi cuma namazını kaçırmamak için İstanbul, Ankara, İzmir gibi il il cuma namazı vakitlerini takip ediyor. Bugün cuma namazı saat kaçta?

CUMA NAMAZI SAATLERİ İL İL

CUMA NAMAZI SAATLERİ İL İL

Camilerde cemaat ile kılınan cuma namazının il il saatleri şöyle:

İstanbul 13:05
Ankara 12:50
İzmir 13:13
Bursa 13:05
Diyarbakır 12:20
Adana 12:40
Eskişehir 12:59

CUMA NAMAZI KILINIŞI

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

- Sübhaneke okunur,
- Euzü-Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan kalkarken "Semi Allahü Limen Hamideh", kalkınca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a gidilir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir, üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir.

4. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a gidilir.
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- Allahümme Salli okunur,
- Allahümme Barik okunur,
- Rabbena Atina okunur,
- Rabbena Firli okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Farzın Kılınışı

Farzın Kılınışı

Müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için cemaat ayağa kalkar.

Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",

"Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, cemaat de eşlik eder ve namaza başlanır.

1. Rekat

- Sübhaneke okunur,
- İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, cemaat dinler.
- İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, kalkınca "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir.

2. Rekat

- İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, cemaat dinler,
- İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,
- İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,
- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,
- "Allahümme Salli" okunur,
- "Allahümme Barik" okunur,
- "Rabbena Atina" okunur,
- "Rabbena Firli" okunur,
- İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, cemaat de içinden tekrarlar.

Son Sünnet Kılınışı

Son Sünnet Kılınışı

Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat
- Sübhaneke okunur,
- Euzü-Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", kalkınca "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir.

2. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir, üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir.

4. Rekat

- Besmele çekilir,
- Fatiha Sûresi okunur,
- Namaz Sûresi okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a gidilir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
- Allahümme Salli okunur,
- Allahümme Barik okunur,
- Rabbena Atina okunur,
- Rabbena Firli okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

