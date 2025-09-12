Cuma namazı saati 12 Eylül (İstanbul, Ankara, İzmir): Cuma namazı nasıl kılınır?
Cuma namazı, her hafta cuma günü camilerde cemaat ile idrak ediliyor. Dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak camilerde kılınan cuma namazının kılış saati her ilde farklıdır. Müslüman alemi cumayı eda etmek adına, yaşadıkları ilin cuma namazı vaktini Diyanet sayfasından takip ediyor. İşte, 12 Eylül cuma namazı saatleri...
Cuma namazı vakti geldiğinde, cemaat camilerde saf tutuyor. Öğle ezanı ile camiler dolup taşıyor. Cuma hutbesi okunur, imam-hatip eşliğinde cemaat cuma namazını yerine getirir. Müslüman alemi cuma namazını kaçırmamak için İstanbul, Ankara, İzmir gibi il il cuma namazı vakitlerini takip ediyor. Bugün cuma namazı saat kaçta?