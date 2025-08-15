Cuma namazı saatleri 15 Ağustos: Cuma namazı saat kaçta başlayacak/bitecek?
Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazı, bu hafta 15 Ağustos’ta kılınacak. Yurt genelinde binlerce vatandaş, öğle ezanıyla birlikte camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Cuma namazı başlangıç ve bitiş saatlerini paylaştı. Vatandaşlar ise bulundukları şehirde Cuma namazının saat kaçta başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini araştırıyor.
İslam dünyasında haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazı, 15 Ağustos’ta tüm yurtta kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimine göre, şehirden şehre değişen başlangıç saatleri belirlendi. Öğle ezanı ile birlikte başlayan Cuma namazı, hutbe ve iki rekât farz namazın ardından tamamlanacak. Vatandaşlar, bulundukları şehirde namazın tam saatini öğrenerek camilere yönelmeye hazırlanıyor.