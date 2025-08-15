Cuma namazı saatleri 15 Ağustos: Cuma namazı saat kaçta başlayacak/bitecek?

Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazı, bu hafta 15 Ağustos’ta kılınacak. Yurt genelinde binlerce vatandaş, öğle ezanıyla birlikte camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Cuma namazı başlangıç ve bitiş saatlerini paylaştı. Vatandaşlar ise bulundukları şehirde Cuma namazının saat kaçta başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

NAMAZ VAKİTLERİ 15 AĞUSTOS

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 8 Ağustos 2025 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL:13:14

ANKARA: 12:58

İZMİR: 13:21

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Cuma namazı, öğle ezanı ile başlar ve hutbe ile iki rekât farz namazın ardından kılınan dört rekât sünnet ile sona erer. Toplam süre, cemaat yoğunluğu ve hutbenin uzunluğuna göre değişmekle birlikte genellikle 25-40 dakika arasında tamamlanır. Yani, bulunduğunuz şehirde öğle ezanı kaçta okunuyorsa, Cuma namazı genelde ezandan yaklaşık yarım saat sonra bitmiş olur.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

