Cuma namazı saatleri 19 Eylül: Cuma saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri

Hz. Muhammed (s.a.v) Cuma namazını ilk defa Mekke’den Medine’ye hicret

ettiklerinde Medine yakınındaki Ranuna vadisinde namazgahta kıldırmıştır.

Cuma gününde bir saat vardır ve bir Müslüman o saatte rast getirir ve Allah’tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir. Ancak bu saate dari kesin bir ayrıntı verilmemiştir. Cumayı sebepsiz terk etmenin büyük günah olduğu da bildirilir.



Peygamberimiz; “Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra Cumaya gelir, hutbeyi susarak dinlerse, üç gün fazlasıyla bu Cumadan diğer Cumaya kadar olan vakit içindeki günahları bağışlanır. Elini (her hangi bir şeye) sürerse (her hangi bir şeyle meşgul olup hutbeyi dinlemezse) uygun olmayan bir iş yapmış olur.'' buyurmuştur.