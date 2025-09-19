Cuma namazı saatleri 19 Eylül: Cuma saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri

Cuma namazı, cemaatle kılınan ve farz olan ibadettir. Haftalık toplu olarak idrak edilen cuma namazı, dört rekat sünnet, iki rekat farz ve ardından dört rekat son sünnet şeklinde kılınır. Öğle ezanı ile cemaat camilerde yerini alır. Duaların geri çevrilmediği cuma gününde il il namaz vakitleri öne çıkıyor. İşte, 19 Eylül cuma namazı saatleri...

Diyanet tarafından illerin cuma namazı saatleri paylaşılıyor. Her müslüman erkeğe farz olan cuma namazı, öğle ezanı ile beraber idrak edilmeye başlanıyor. Cuma, haftada bir defa İslam aleminin bir araya gelerek ibadet etmesine ve kaynaşmasına vesile oluyor. Bu nedenle de cuma namazı, ayrı bir öneme sahiptir. Peki, cuma namazı saati kaçta?

CUMA NAMAZI SAATLERİ (19 EYLÜL)

İstanbul: 13:03
Ankara: 12:47
İzmir: 13:10
Bursa: 13:03
Adana: 12:38
Diyarbakır: 12:18
Eskişehir: 12:57

İL İL CUMA VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI FAZİLETİ

Cuma namazı cemaat ile kılınan farz ibadettir. Peygamberimiz konu hakkında şöyle buyurmuştur:“Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı, Cuma günüdür. Adem aleyhi’s-selam o gün yaratıldı, o gün cennete kondu, yine o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır.”

Hz. Muhammed (s.a.v) Cuma namazını ilk defa Mekke’den Medine’ye hicret
ettiklerinde Medine yakınındaki Ranuna vadisinde namazgahta kıldırmıştır.
Cuma gününde bir saat vardır ve bir Müslüman o saatte rast getirir ve Allah’tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir. Ancak bu saate dari kesin bir ayrıntı verilmemiştir. Cumayı sebepsiz terk etmenin büyük günah olduğu da bildirilir.

Peygamberimiz; “Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra Cumaya gelir, hutbeyi susarak dinlerse, üç gün fazlasıyla bu Cumadan diğer Cumaya kadar olan vakit içindeki günahları bağışlanır. Elini (her hangi bir şeye) sürerse (her hangi bir şeyle meşgul olup hutbeyi dinlemezse) uygun olmayan bir iş yapmış olur.'' buyurmuştur.

