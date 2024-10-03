Cuma namazı saatleri 2024: 4 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? (İl il Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saat bilgisi)
Cuma namazı saatleri, mübarek cuma gününün gelmesine az bir zaman kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen ve cuma namazı saatleri için bulundukları ilin imsakiye bilgilerini araştıran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden namaz vakitlerini inceliyor. Cuma namazı saati illere göre farklılık gösteriyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saat bilgisi.
Cuma namazının saat kaçta kılınacağı, namaz vakitlerini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2024 ekim ayının ilk cuma namazı, 4 Ekim'de öğle ezanı ile beraber eda edilecek. Kutsal günler arasında yer alan cuma gününde, cuma namazını kaçırmak istemeyen insanlar, oturdukları şehirlerin cuma namazı saatlerine odaklandı. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?