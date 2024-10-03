Cuma namazı saatleri 2024: 4 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? (İl il Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saat bilgisi)

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).