Cuma namazı saatleri 2024: 4 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? (İl il Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saat bilgisi)

Cuma namazı saatleri, mübarek cuma gününün gelmesine az bir zaman kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen ve cuma namazı saatleri için bulundukları ilin imsakiye bilgilerini araştıran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden namaz vakitlerini inceliyor. Cuma namazı saati illere göre farklılık gösteriyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saat bilgisi.

Cuma namazı saatleri 2024: 4 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? (İl il Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saat bilgisi) - 1

Cuma namazının saat kaçta kılınacağı, namaz vakitlerini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2024 ekim ayının ilk cuma namazı, 4 Ekim'de öğle ezanı ile beraber eda edilecek. Kutsal günler arasında yer alan cuma gününde, cuma namazını kaçırmak istemeyen insanlar, oturdukları şehirlerin cuma namazı saatlerine odaklandı. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saatleri 2024: 4 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? (İl il Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saat bilgisi) - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da cuma namazı saat 12.58'de kılınacak. İzmir'de saat 13.05'de kılınacak. Ankara'da ise saat 12:42'de kılınacak.

Bursa'da cuma namazı saat ise 12.57 olarak açıklandı. Adana'da ise 12.32'de cuma namazı kılınmış olacak.

Cuma namazı saatleri 2024: 4 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? (İl il Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saat bilgisi) - 3

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

Cuma namazı saatleri 2024: 4 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? (İl il Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saat bilgisi) - 4

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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