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Cuma namazı saatleri 21 Mart 2025: Cuma namazı saat kaçta?

21 Mart 2025 tarihli cuma namazı saatleri öğlen saatlerinin yaklaşması nedeniyle gündeme geldi. Namaz vakitleri illere göre farlılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta cuma mesajlarını resmi internet adresinden paylaşılıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saatleri 21 Mart 2025: Cuma namazı saat kaçta? - 1

Müslümanlar için önemli ibadetlerden biri olan Cuma namazı, her hafta Cuma günü cemaatle birlikte eda edilir. Cuma namazını zamanında kılabilmek için namaz vakitlerini takip etmek büyük önem taşır. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saatleri 21 Mart 2025: Cuma namazı saat kaçta? - 2

21 MART CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Cuma namazı, öğle namazı vaktinde kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı her il ve ilçe için ayrı ayrı namaz vakitlerini açıklayarak vatandaşları bilgilendirir.

İstanbul, Ankara, İzmir Cuma Namazı Saatleri 2025

İstanbul: 13:16

Ankara: 13:01

İzmir: 13:24

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Cuma namazı saatleri 21 Mart 2025: Cuma namazı saat kaçta? - 3

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık bir buluşma ve ibadet günüdür. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Cuma namazı, günahlardan arınma, manevi huzur bulma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme fırsatı sunar.

Cuma namazı saatleri 21 Mart 2025: Cuma namazı saat kaçta? - 4

CUMA NAMAZINA NASIL HAZIRLIK YAPILIR?

Cuma namazına gitmeden önce gusül abdesti almak, temiz ve düzgün giyinmek, güzel kokular kullanmak tavsiye edilir. Cemaatle kılınan bu ibadette erken gitmek ve hutbeyi dikkatle dinlemek de önemlidir.

Cuma namazı saatleri 21 Mart 2025: Cuma namazı saat kaçta? - 5

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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