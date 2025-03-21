Cuma namazı saatleri 21 Mart 2025: Cuma namazı saat kaçta?
21 Mart 2025 tarihli cuma namazı saatleri öğlen saatlerinin yaklaşması nedeniyle gündeme geldi. Namaz vakitleri illere göre farlılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta cuma mesajlarını resmi internet adresinden paylaşılıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için önemli ibadetlerden biri olan Cuma namazı, her hafta Cuma günü cemaatle birlikte eda edilir. Cuma namazını zamanında kılabilmek için namaz vakitlerini takip etmek büyük önem taşır. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?