Cuma namazı saatleri 4 Temmuz 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri, cuma gününün gelmesiyle birlikte ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bir cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, 4 Temmuz tarihli namaz vaktini merak ediyor. Cuma namazı vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehrin cuma namazı saatini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret ediyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.
4 Temmuz 2025 tarihli cuma namazı saatleri öğle saatlerinin yaklaşması nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri illere göre farlılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta cuma vakitlerini resmi internet adresinden paylaşılıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.