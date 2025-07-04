Cuma namazı saatleri 4 Temmuz 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri, cuma gününün gelmesiyle birlikte ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bir cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, 4 Temmuz tarihli namaz vaktini merak ediyor. Cuma namazı vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehrin cuma namazı saatini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret ediyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.

Cuma namazı saatleri 4 Temmuz 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 1

4 Temmuz 2025 tarihli cuma namazı saatleri öğle saatlerinin yaklaşması nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri illere göre farlılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta cuma vakitlerini resmi internet adresinden paylaşılıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saatleri 4 Temmuz 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Buna göre; Cuma namazı 4 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da 13.14, Ankara'da 12.58, İzmir'de 13.21, Adana'da 12.48 ve Bursa'da ise saat 13.13'te kılınacak.

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Cuma namazı saatleri 4 Temmuz 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 3

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma namazı saatleri 4 Temmuz 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 4

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife’ye göre imamın dışında en az üç; İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise imamın dışında en az iki kişi bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/60).

Her ne kadar İmam Şâfiî kavli cedîdinde cuma namazının sahih olması için kırk kişinin bulunması şart koşulmuşsa da kavli kadiminde imam dâhil üç kişinin bulunması yeterli görülmüştür. Hanbelî mezhebine göre ise en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, 4/502; Zekeriya el-Ensârî, el-Gurer, 2/8; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, 2/76-77).

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salavât, 78 [1082]). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Resûlullah (s.a.s.) , cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivâyeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cum'a, 38 [936]). Öte yandan Hz. Peygamber bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber’den (s.a.s.) gelen rivâyetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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