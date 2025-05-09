Cuma namazı saatleri 9 Mayıs 2025: Cuma namazı saat kaçta, ne kadar sürer? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri, 9 Mayıs cuma günü dini vazifelerini gerçekleştirmek için cuma namazını kılmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yaşadıkları illerdeki camilere giderek cemaatle birlikte cuma namazını kılacak olan, ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 9 Mayıs tarihli cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.
Cuma gününün gelmesiyle birlikte cuma namazının saat kaçta kılınacağı merak edilmeye başladı. Tüm İslam camiası her cuma günü sabah saatlerinden itibaren cumalarını tebrik etmeye başlıyor, öğle saatlerinde de namazlarını kılmaya gidiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 namaz vakitleriyle birlikte 9 Mayıs tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? İşte il il cuma namazı saatleri.