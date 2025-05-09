Cuma namazı saatleri 9 Mayıs 2025: Cuma namazı saat kaçta, ne kadar sürer? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri, 9 Mayıs cuma günü dini vazifelerini gerçekleştirmek için cuma namazını kılmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yaşadıkları illerdeki camilere giderek cemaatle birlikte cuma namazını kılacak olan, ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 9 Mayıs tarihli cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.

Cuma namazı saatleri 9 Mayıs 2025: Cuma namazı saat kaçta, ne kadar sürer? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 1

Cuma gününün gelmesiyle birlikte cuma namazının saat kaçta kılınacağı merak edilmeye başladı. Tüm İslam camiası her cuma günü sabah saatlerinden itibaren cumalarını tebrik etmeye başlıyor, öğle saatlerinde de namazlarını kılmaya gidiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 namaz vakitleriyle birlikte 9 Mayıs tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? İşte il il cuma namazı saatleri.

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Cuma namazı saatleri 9 Mayıs 2025: Cuma namazı saat kaçta, ne kadar sürer? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bugün cuma namazı vakitleri şöyle olacak; İstanbul 13.06, Ankara 12.50, İzmir 13.13

Tüm illere ait namaz vakitleri bilgisini aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

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Cuma namazı saatleri 9 Mayıs 2025: Cuma namazı saat kaçta, ne kadar sürer? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 3

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Genellikle, cuma namazı hutbe (vaaz) ve iki rekât farz namazdan oluşur. Bu süreç, ortalama olarak 45 dakika ile 1 saat arasında sürer. Süresi, imamın hutbe ve namazdaki uygulamalarına, cemaatin yoğunluğuna ve ek namazların kılınıp kılınmamasına bağlı olarak değişebilir.

Cuma namazı, ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürer ve başlangıç saatine bağlı olarak bitiş saati değişiklik gösterir. Namazın süresi, imamın uygulamaları, hutbenin uzunluğu ve cemaatin katılımına bağlı olarak kısalabilir veya uzayabilir.

Cuma namazı saatleri 9 Mayıs 2025: Cuma namazı saat kaçta, ne kadar sürer? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 4

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

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