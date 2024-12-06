Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta? 6 Aralık il il cuma namazı saatleri
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı vakitlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Cemaatle birlikte cuma namazı ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin namaz saatini merak ediyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il namaz vakitleri...
Cuma namazı hazırlıkları başladı. 6 Aralık 2024 tarihinde kılınacak cuma namazı, her ile göre farklılık gösterecek. Camide cemaatle birlikte bu namazı ihya etmek isteyen pek çok kişi başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi büyük şehirler olmak üzere namaz vakti araştırmalarına başladı.