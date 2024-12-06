Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta? 6 Aralık il il cuma namazı saatleri

Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı vakitlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Cemaatle birlikte cuma namazı ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin namaz saatini merak ediyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il namaz vakitleri...

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta? 6 Aralık il il cuma namazı saatleri - 1

Cuma namazı hazırlıkları başladı. 6 Aralık 2024 tarihinde kılınacak cuma namazı, her ile göre farklılık gösterecek. Camide cemaatle birlikte bu namazı ihya etmek isteyen pek çok kişi başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi büyük şehirler olmak üzere namaz vakti araştırmalarına başladı.

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Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta? 6 Aralık il il cuma namazı saatleri - 2

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Cuma namazı İstanbul'da saat 13.00'de, İzmir'de 13.07'de, Ankara'da 12.45'de, Bursa'da saat 13.00'de kılınacak.

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta? 6 Aralık il il cuma namazı saatleri - 3

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta? 6 Aralık il il cuma namazı saatleri - 4

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta? 6 Aralık il il cuma namazı saatleri - 5

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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