Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Ekim il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatlerine ilişkin araştırmalar öğlen saatlerine doğru hız kazandı. 18 Ekim tarihli namaz vakitleri, Diyanet tarafından paylaşıldı. İllere göre namaz saatleri değişiklik gösteriyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Ekim il il cuma namazı vakitleri - 1

Cuma namazı saatleri araştırmaları erken saatlerden bu yana sürüyor. Haftalık ibadetlerini camilerde ihya edecek olan Müslümanlar, bulundukları ilin cuma namazı saatini, Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenebilecekler.

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Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Ekim il il cuma namazı vakitleri - 2

18 EKİM NAMAZ VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 18 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da 12:54'de Ankara'da 12:39'da İzmir'de 13:02'de Adana'da 12:29'da Bursa'da ise 12:54'de kılınacak.

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Ekim il il cuma namazı vakitleri - 3

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).
İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Ekim il il cuma namazı vakitleri - 4

CUMA NAMAZI HÜKMÜ

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10). Hz. Peygamber, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), “Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.” (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), “Allâh, önemsemeyerek üç Cuma’yı terk eden kişinin kalbini mühürler” (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu’a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir. Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

B. Cuma Namazı ile Yükümlü Olmanın Şartları
Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zira Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslüman’a farz olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; Ebû Muhammed el-Bağavî, Mesabihu’s-Sünne, I/470). Ancak Cuma namazını kılmaları halinde bu kimselerin namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

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