Cuma namazı vakitleri 11 Temmuz: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olan Cuma gününde, namaz saatleri bir kez daha gündemde. 11 Temmuz 2025 Cuma günü camilere akın edecek vatandaşlar, "Cuma namazı bugün saat kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il yayımlanan namaz vakitlerine göre, Cuma namazı saatleri şehirden şehre değişiklik gösteriyor.

Cuma namazı vakitleri 11 Temmuz: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? - 1

11 Temmuz 2025 Cuma günü, milyonlarca vatandaş camilerde saf tutmaya hazırlanıyor. Haftanın en faziletli günü olan Cuma gününde, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, namaz vakitlerini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz vakitlerine göre, Cuma namazının saati şehirden şehre farklılık gösteriyor. İşte 11 Temmuz Cuma namazı saatine dair detaylar…

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Cuma namazı vakitleri 11 Temmuz: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Buna göre; Cuma namazı 11 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da 13.15, Ankara'da 12.59, İzmir'de 13.22, Adana'da 12.49 ve Bursa'da ise saat 13.14'te kılınacak.

Cuma namazı vakitleri 11 Temmuz: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? - 3

CUMA NAMAZI HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Cuma namazı vakitleri 11 Temmuz: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? - 4

Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma namazı vakitleri 11 Temmuz: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? - 5

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife’ye göre imamın dışında en az üç; İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise imamın dışında en az iki kişi bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/60).

Her ne kadar İmam Şâfiî kavli cedîdinde cuma namazının sahih olması için kırk kişinin bulunması şart koşulmuşsa da kavli kadiminde imam dâhil üç kişinin bulunması yeterli görülmüştür. Hanbelî mezhebine göre ise en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, 4/502; Zekeriya el-Ensârî, el-Gurer, 2/8; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, 2/76-77).

Cuma namazı vakitleri 11 Temmuz: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? - 6

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salavât, 78 [1082]). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Resûlullah (s.a.s.) , cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivâyeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cum'a, 38 [936]). Öte yandan Hz. Peygamber bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber’den (s.a.s.) gelen rivâyetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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