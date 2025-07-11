Cuma namazı vakitleri 11 Temmuz: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olan Cuma gününde, namaz saatleri bir kez daha gündemde. 11 Temmuz 2025 Cuma günü camilere akın edecek vatandaşlar, "Cuma namazı bugün saat kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il yayımlanan namaz vakitlerine göre, Cuma namazı saatleri şehirden şehre değişiklik gösteriyor.
11 Temmuz 2025 Cuma günü, milyonlarca vatandaş camilerde saf tutmaya hazırlanıyor. Haftanın en faziletli günü olan Cuma gününde, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, namaz vakitlerini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz vakitlerine göre, Cuma namazının saati şehirden şehre farklılık gösteriyor. İşte 11 Temmuz Cuma namazı saatine dair detaylar…