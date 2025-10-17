Cuma namazı vakitleri 17 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak/bitecek? İl il cuma namazı saatleri

Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazı, 17 Ekim 2025 Cuma günü de camilerde yoğun bir katılımla kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il cuma namazı saatlerini açıkladı. Cuma namazı, her şehirde öğle ezanı vaktinde başlarken, vatandaşlar “Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?” sorularını araştırıyor. İşte 17 Ekim 2025 Türkiye genelinde cuma namazı başlangıç ve bitiş saatleri.

17 Ekim Cuma gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman cuma namazı hazırlıklarına başladı. Cuma namazı bugün ülkenin her yerinde eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 17 Ekim imsakiye bilgileri sonrasında il il cuma namazı saatleri belli oldu. Peki, Cuma namazı saat kaçta başlayacak ve bitecek?

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Bugün İstanbul’da cuma namazı 12.55’de, Ankara’da 12.39’da, İzmir’de ise 13.02’de, Adana'da 12.29'da, Bursa'da 12,54'de, Antalya'da 12.48'de kılınacak. Diğer tüm illerin namaz vakitleri "https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/" adresinden paylaşıldı.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Cuma namazı, öğle vakti girdikten sonra cemaatle birlikte kılınır. İki rekât hutbe ve iki rekât farz olmak üzere toplamda dört rekât olarak eda edilir. Hutbe öncesi müezzin tarafından ezan okunur, ardından imam hutbeye çıkar. Hutbenin bitmesiyle birlikte cemaatle iki rekât cuma farzı kılınır.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Cuma namazı, hutbe ve iki rekât farzın ardından kılınan sünnetlerle birlikte ortalama 20-25 dakika sürer. Dolayısıyla 13.00 civarında başlayan bir cuma namazı genellikle 13.25 – 13.30 civarında tamamlanır.

