Cuma namazı vakitleri 17 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak/bitecek? İl il cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Cuma namazı, öğle vakti girdikten sonra cemaatle birlikte kılınır. İki rekât hutbe ve iki rekât farz olmak üzere toplamda dört rekât olarak eda edilir. Hutbe öncesi müezzin tarafından ezan okunur, ardından imam hutbeye çıkar. Hutbenin bitmesiyle birlikte cemaatle iki rekât cuma farzı kılınır.