Cuma namazı vakitleri 17 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak/bitecek? İl il cuma namazı saatleri
Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazı, 17 Ekim 2025 Cuma günü de camilerde yoğun bir katılımla kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il cuma namazı saatlerini açıkladı. Cuma namazı, her şehirde öğle ezanı vaktinde başlarken, vatandaşlar “Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?” sorularını araştırıyor. İşte 17 Ekim 2025 Türkiye genelinde cuma namazı başlangıç ve bitiş saatleri.
