Cuma namazı kaçta? 18 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Her hafta İslam alemi, dört rekat sünnet iki rekat farz kılınan cuma namazı için camilerde yerini alıyor. Cemaat ile kılınabilen cumadan önce imam hutbeyi okur ve ardından namazlar idrak edilir. Cumaya gidecek cemaat ise il il cuma namazı saatlerini araştırıyor. 18 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma kaçta kılınacak? İşte, il il cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı kaçta? 18 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 1

Cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruluyor. Öğle ezanı ile camilerde yerini alan İslam alemi cuma namazını dört rekat sünnet iki rekat farz olarak kılıyor. Ardından dualarla namaz sonlanıyor. 18 Temmuz cuma namazı İstanbul'da bu hafta 13:15'te kılınacak. Ankara cuma namazı ise 13:00'te olacak. İşte, cuma saatleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı kaçta? 18 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 2

CUMA NAMAZI SAATLERİ İL İL 18 TEMMUZ

İstanbul Cuma namazı saati 13:15
Ankara Cuma namazı saati 13:00
İzmir Cuma namazı saati 13:23
Adana Cuma namazı saati 12:50
Konya Cuma namazı saati 13:02
Gaziantep Cuma namazı saati 12:42

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Cuma namazı kaçta? 18 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 3

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaz ilk olarak sünnetle başlanır ve şöyle niyet edilir:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.”

Cumanın ilk sünnetinin kılınışı, aynen öğle namazının dört rekât sünneti gibidir.

Niyet edilir, erkekler ellerini kulak hizasına, kadınlar göğüs hizasına kaldırır ve "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve yine eller erkeklerde göbek, kadınlarda göğüs hizasına sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanır.

Birinci rekat:

Niyet

Sübhaneke duası

Euzü Besmele

Fatiha Suresi
Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

"Allahuekber" diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
"Semiallahu Limen Hamideh" denilerek rükudan kalkılır ve "Rabbena Lekel Hamd" denilir.
Tekrar "Allahuekber" denilerek secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede 3 defa "Sübhane Rabbiyel Âlâ" denilir. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek oturulur ve ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekat:

Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü" duası okunur. "Allahuekber" denilip üçüncü rekata kalkılır.

Üçüncü rekat:

Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

Rüku ve secde yapılır, dördüncü rekata kalkılır.

Dördüncü rekat:

Besmele

Fatiha Suresi

Zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz. "Tahiyyat"a oturulur. Burada "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur ve "Esslamü aleyküm ve rahmetullah" denilerek baş, önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilerek selam verilir ve cuma namazının sünneti tamamlanır.

Sünnet kılındıktan sonra imam-hatip minbere (hutbe okunan yere) çıkar ve oturur. Bundan sonra camiin içinde bir ezan (iç ezan) daha okunur.

Hutbe bitince kamet getirilir ve cumanın iki rekât farzı cemaatle kılınır.

Cuma namazı kaçta? 18 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 4

İki rekat farzın kılınışı şöyle:

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama."

Birinci rekat:

İmam ve cemaat;

Niyet eder,

Sessizce herkes Sübhaneke duasını okur.

İmam içinden "Euzü Besmele" çeker
Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure okur. Bu esnada imama uyan cemaat dinler.

İmam sesli olarak "Allahuekber" der ve hep birlikte eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, rükuda imam ve cemaat sessizce 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" der.
İmam açıktan "Semiallahu Limen Hamideh" der rükudan kalkılır ve imam ve cemaat sessizce "Rabbena Lekel Hamd" derler.

İmam tekrar sesli bir şekilde "Allahuekber" der ve hep birlikte secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

Secdede 3 defa yine herkes sessizce "Sübhane Rabbiyel Âlâ" der. Birinci secdeden "Allahuekber" denilerek kalkılır ve oturulur, ardından "Allahuekber" denilerek tekrar secdeye gidilir.

Secde bir önceki gibi yapılır ve "Allahuekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekat:

İmam sessizce besmele çeker,

Açıktan Fatiha Suresi ve zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okur.

Rüku ve secde yapılır. Ayağa kalkılmaz "Tahiyyat"a oturulur. Burada herkes sessizce "Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena" dualarını okur. İmam açıktan, cemaat sessizce "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diyerek baş önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilir ve selam verilir, cuma namazının farzı tamamlanır.

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