Cuma namazı kaçta? 18 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Her hafta İslam alemi, dört rekat sünnet iki rekat farz kılınan cuma namazı için camilerde yerini alıyor. Cemaat ile kılınabilen cumadan önce imam hutbeyi okur ve ardından namazlar idrak edilir. Cumaya gidecek cemaat ise il il cuma namazı saatlerini araştırıyor. 18 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma kaçta kılınacak? İşte, il il cuma namazı vakitleri...
Cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruluyor. Öğle ezanı ile camilerde yerini alan İslam alemi cuma namazını dört rekat sünnet iki rekat farz olarak kılıyor. Ardından dualarla namaz sonlanıyor. 18 Temmuz cuma namazı İstanbul'da bu hafta 13:15'te kılınacak. Ankara cuma namazı ise 13:00'te olacak. İşte, cuma saatleri...